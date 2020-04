Hardenbergse leerlingen kunnen weer 'terug' naar school

GroenLinks wil dat Overijssel maatrege­len neemt na vlammenzee bij afvalver­wer­ker in Drentse Wijster

2 april GroenLinks dringt bij de provincie Overijssel aan om samen met Drenthe en Gelderland de krachten te bundelen als het gaat om het voorkomen van eventuele branden bij afvalverwerkers. Aanleiding voor dit verzoek is de grote brand bij Attero, afgelopen weekeinde in het Drentse Wijster. Dikke rookwolken trokken ook over Dedemsvaart en verder Overijssel in.