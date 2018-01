Hardenbergse leerlingen lopen door eigen 3D-ontwerp

Leerlingen van nu hebben moeite met het lezen van tekeningen van papier en om maten in te schatten, zo heeft Ewout Warringa techniekdocent van het Vechtdal College in Hardenberg gemerkt. Daarom heeft hij lesmateriaal geschikt gemaakt voor 3d-lessen met de Hololens van Microsoft.

De Hololens ziet er uit als een veredelde skibril waar je doorheen kijkt. Je bent niet afgesloten van de omgeving, ziet alles, maar er wordt door die bril iets extra's in de omgeving geprojecteerd. ,,Je kijkt eigenlijk door een doorzichtig computerscherm heen. Ik zie mijn echte omgeving en projecteer daar verschillende omgevingen in, computeranimaties”, legt Warringa uit in een youtube-filmpje van de school. Er zit een windows 10-computer in, er zitten geen snoertjes aan. Je kunt hem buiten gebruiken, streamen naar een beamer of naar een tablet.

Volledig scherm Een van de derdejaars leerlingen van VMBO basis kader kan door de hololens zijn ontwerp van de bouwplaats in het werkelijke formaat in de ruimte geprojecteerd zien. © Vechtdal College De leerlingen maken zelf een driedimensionaal ontwerp van een bouwplaats, legt Warringa uit de eerste toepassing uit die hij heeft ontwikkeld. Zij moeten de ruimte 'op papier' inrichten met een bouwkeet, silo, steiger en dergelijke, waarna die op ware grootte geprojecteerd wordt met de hololens. Als ze dan met de bril op door ‘hun’ bouwplaats lopen, kunnen ze zien of er ruimte genoeg is om er een vrachtwagen doorheen te laten rijden. Ze tekenen het op schaal op de computer, vervolgens projecteren ze het in de werkelijke ruimte en zien ze hoe groot zoiets is. Dit voegt enorm veel toe voor de leerling. Het vervangt niet de bouwtekening, maar het is een toevoeging op het bestaande lesmateriaal en geeft hun beter inzicht in het te maken werkstuk.”

Volgens Warringa staat het onderwijs aan de start van een revolutie op gebied van augmented reality (toegevoegde realiteit) en virtual reality (schijnwerkelijkheid). Ik ben daar heel erg door geboeid, vooral ook omdat mijn leerlingen vastlopen in het tekening lezen. Deze jeugd groeit op met 3d in games en spellen als minecraft en dergelijke. Mijn generatie is opgegroeid in een 2d-gamewereld, bijvoorbeeld met Super Mario. Werktekeningen in bouw en industrie worden in 2d gemaakt. Ik loop er tegenaan dat die werktekeningen moeilijk te begrijpen zijn voor die leerlingen. Zij hebben dat nooit hoeven aanleren. Het onderwijs moet zich nu daar op aanpassen. Het is niet een vervanging op tekeningen en bestaand lesmateriaal, het is een toevoeging.”

Onderwijsexperts

Warringa (37) is tot nu toe de enige docent in Nederland die educatieve toepassingen voor de bril heeft ontwikkeld in school. Microsoft heeft een groep onderwijsexperts die Microsoft-producten op innovatieve manier inzetten. Die komt een keer inde zoveel tijd bij elkaar. Afgelopen november heb ik een presentatie over de Hololens gegeven in die groep.” Komende maand maart gaat Warringa naar Singapore, naar een Microsoft-conferentie met 300 mensen. ,,Daar geef ik een workshop rondom de Hololens en wat wij daar in Nederland doen.”

,,Wij als Vechtdal College lopen ver vooruit door hiermee te experimenteren binnen ons onderwijs. Wij moeten onze leerlingen opleiden voor de toekomst. Dat is alleen maar mogelijk geworden doordat mijn directeur enthousiast is. Hij gelooft erin en ziet de mogelijkheden”, vertelt Warringa.

Voor derdejaars vmbo gebruikt Warringa de Hololens bij het vak bouw, wonen en interieur. ,,En we hebben content gemaakt voor biologie in 5 havo, over het hart. We zijn nu aan het ontdekken wat je er nog meer mee kunt doen behalve deze twee vakken. Educatieve uitgevers zijn nog lang niet zo ver. Je bent afhankelijk van mensen die apps maken en content. Dat heb ik nu zelf gemaakt.”