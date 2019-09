Hardenbergse ‘minister van Gehandicaptenzaken’ houdt ‘troonrede’: hij wil 15 miljoen

Hardenberg heeft geen moeite met aardappel­loods bij biovergis­ter

10 september Hardenberg heeft geen bezwaar tegen het bouwen van een nieuwe aardappelloods bij het Anerveense bedrijf BIO Verwerker. De onderneming had bij de provincie een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een bewaarloods voor consumptieaardappelen, plus uitbreiding van haar bestaande mestvergistingsinstallatie van 49.500 ton naar in totaal 70.000 ton per jaar aan de Krimweg 4. Dat is een bevoegdheid van de provincie, maar die moet het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders wel om advies vragen over het bouwen van de aardappelloods. Die wil BIO namelijk bouwen buiten het bouwvlak, op grond met een agrarische bestemming.