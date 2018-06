Hardenbergse motorcrosser zet gevecht voort in de ring, als kickbokser

Winkels Hardenberg en Dedems­vaart eerst op drie zomerse zondagen open

13:39 Winkels en supermarkten in Dedemsvaart en Hardenberg mogen deze zomer elk op drie zondagen hun deuren openen. Met die tijdelijke aanpassing van de winkeltijdenverordening loopt het Hardenbergse college vooruit op de proef met de zondagsopenstelling die op 1 september begint en een jaar duurt. In die proef mogen winkels in Dedemsvaart en Hardenberg drie tot vijf zondagen per jaar open, supermarkten in beide plaatsen een keer in de veertien dagen.