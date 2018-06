Hardenbergse motorcrosser zet zijn gevecht voort in de ring, als kickbokser

Betaalt heel Hardenberg mee aan afschaf­fing betaald parkeren?

18 juni Mijden klanten het centrum van Hardenberg omdat ze moeten betalen voor een parkeerplek? Dat moet blijken uit een groot onderzoek, dat de gemeente in de tweede helft van dit jaar wil laten uitvoeren. Daarin wordt ook gekeken of middenstanders mee moeten betalen aan eventuele afschaffing, of alle inwoners van Hardenberg gezamenlijk via een jaarlijkse bijdrage.