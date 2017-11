Hardenbergse Nijeboer net geen winnaar maar trotse finalist

Nijeboer was verbaasd toen hij erachter kwam dat een paar jongens hem genomineerd hadden voor de titel. De blijdschap was groot toen de leerlingbegeleider na de beoordeling van de jury te horen kreeg dat hij van de 700 aanmeldingen een van de finalisten was. Tegenstander Anthony Brak van InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland is er dinsdag echter met de titel van doorgegaan. Wel een beetje jammer vindt Nijeboer, maar de teleurstelling is niet heel groot. ,,Tuurlijk had ik willen winnen maar dan had ik regelmatig presentaties over coaching moeten geven. Daar heb ik met mijn baan eigenlijk weinig tijd voor.”