Hardenbergse ondernemer 'met de rug tegen de muur’ na vergunningsdrama

De Hardenberger besloot na acht jaar pizza, shoarma en döner te verkopen in Dedemsvaart voor een andere locatie te kiezen. Dichterbij huis, dichtbij zijn gezin. Het pand aan de Europaweg bood uitkomst. Nadat de contracten waren getekend en alles was aangeschaft, kwam er alleen een tegenslag. En niet zomaar een tegenslag: er zat geen vergunning op het pand. ,,Het is een beetje raar, via de makelaar was al snel duidelijk dat het allemaal gewoon kon’’, zegt Ebrahim teleurgesteld. De vader van drie weet niet hoe hij nu rond moet komen. Zijn geld is geïnvesteerd in de inboedel van het nieuwe pand en er komen geen inkomsten binnen. Een barbecue, oven, pizza-oven, tegels, veel heeft Ebrahim ook tweedehands aangeschaft. Terugbrengen gaat niet meer. ,,Ik wil gewoon werken. De contracten zijn al getekend, alles was rond... Ik weet echt niet meer wat ik moet doen.’’ De ondernemer staat naar eigen zeggen nu met de rug tegen de muur. ,,En ook nog eens met lege handen.’’