Hardenbergse orgelconcerten in trek

Populair

Orgels

Het orgel van de hervormde Stephanuskerk is twee eeuwen geleden gebouwd door J.C. Scheuer uit Coevorden en in 1819 in gebruik genomen. De oude kerk maakte in 1847 plaats voor het huidige gebouw, maar het orgel werd ongewijzigd overgeplaatst. In 1992 werd het instrument gerestaureerd en uitgebreid door de firma Reil. Deze in Heerde gevestigde orgelbouwers tekenden in 1981 ook voor de restauratie van het orgel dat sinds 1890 te horen is in de gereformeerde Höftekerk in Hardenberg. Dat orgel was in 1826 gebouwd door J.F. van Gelder en G.H. Jansen voor de Nederlands Hervormde Kerk in Baarn. Veel jonger is het orgel van kerkgebouw Het Morgenlicht, dat in 1995 werd gebouwd door de firma Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet.