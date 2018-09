Hardenbergse politiek wil maatwerk voor permanent wonen op recreatieparken

Gerard verzon heel wat smoezen, want hij kon niet lezen en schrijven

3 september Ver, heel ver ging hij in zijn smoezen om te omzeilen dat hij iets moest schrijven of lezen. De 52-jarige Gerard Reins uit Hardenberg liet zelfs zijn handen in het verband zetten om maar geen pen te hoeven vasthouden. Of plakte een oog af als hij bij het gemeentehuis een formulier moest invullen. 'Nee, met het andere oog kan ik heel slecht zien, wilt u het even noteren?'