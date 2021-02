Hardenbergse projecten krijgen bijdrage om inwoners meer te laten bewegen

70 sport- en spelpakket­ten uitgedeeld aan de jeugd in Hardenberg

23 december Geen trefbaltoernooi of het spel ‘De Vloer is Lava’ voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Hardenberg deze kerstvakantie. Maar wel iets anders: het ‘Gewoon Actief op Straat’-pakket. Het eerste exemplaar van de zeventig pakketten is uitgereikt door wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg in de wijk Baalderveld.