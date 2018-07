Hardenbergse raad geeft voorzet voor uitvoering proef koopzondagen

Zoals CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA in het coalitieakkoord vastlegden, mogen winkeliers in de twee grootste kernen Hardenberg en Dedemsvaart vanaf de zomervakantie proefdraaien met koopzondagen. In één van beide hoofdkernen mag elke zondag één van de supermarkten open zijn tussen 13.00 en 17.00 uur, de ene zondag in Hardenberg, de andere zondag in Dedemsvaart. De overige middenstanders in die kernen mogen drie tot maximaal vijf zondagmiddagen per jaar open, met name in het toeristische seizoen en rond feestdagen. De proef wordt in het najaar van 2019 geëvalueerd.

Kleinere kernen

Het voorstel kreeg op 3 juli veel kritiek in de raad, en niet alleen van de oppositie. Ook van Ronald van der Schouw, uitbater van de Jumbo Slagharen, die insprak namens alle eigenaren van de supermarkten in de kleinere kernen die buitenspel staan in de proef. Hij vreesde zoals gemeld voor het voortbestaan van supers in sommige kernen en kwalijke gevolgen voor de leefbaarheid. Alle supermarkteigenaren willen zelf de keuzevrijheid hebben om open te gaan op zondagen, nu moeten ze verplicht dicht blijven.

Oppositie

De Hardenbergse oppositie staat vierkant achter deze ondernemers, vertelt VVD-fractievoorzitter Bert Gelling desgevraagd. ,,Juist de supermarkten die zorgen voor extra leefbaarheid in die kleinere kernen worden straks buitengesloten, daarvoor ontbreekt elke rechtvaardigheidsgrond. Dat staat ook haaks op het gemeentelijk beleid om de leefbaarheid in de kernen te behouden. Maar ook die afwisseling tussen Dedemsvaart en Hardenberg werkt verwarrend en is raar. Samen met de andere oppositiepartijen werken we aan een voorstel om alle ondernemers in de hele gemeente zelf te laten besluiten om op zondagmiddag open te gaan. Iedereen heeft zo de zelfde rechten, niemand wordt buitengesloten; gelijke monniken, gelijke kappen'', stelt Gelling. ,,In Zwolle, waar de ChristenUnie de grootste partij is, hebben de winkeliers die vrijheid ook gekregen.''

Collegepartijen

Rick Brink, fractievoorzitter van de grootste collegepartij CDA, meldt dat de coalitie aan een eigen voorstel werkt, minder breed dan Gelling wenst. ,,We willen wel soepeler omgaan met de om- en om-regeling, tijdens feestdagen en in de bouwvak willen we dat loslaten. Evalueren willen we al vóór de zomer van 2019. Maar we houden wel vast aan de proef in de twee grootste kernen, want als christelijke partij vinden we het belangrijk dat de mensen in onze gemeente rustig kunnen wennen aan koopzondagen. Daarbij verliezen we niemand uit het oog. We willen de effecten goed monitoren en roepen alle winkeliers op om goed contact met het college te onderhouden en eventuele omzetderving te melden. Geen enkele winkelier mag door deze proef in de knel komen. We laten niemand vallen, dat past ook in de geest van deze regeling.''

Inkoppertje