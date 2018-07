Hardenbergse raad laat verzet tegen verhuizing kanovereniging varen

Wethouder Martijn Breukelman kreeg het nog even zwaar te verduren, maar uiteindelijk stemde de gehele gemeenteraad vanavond in met de verhuizing van de Kanovereniging Hardenberg-Vecht naar een plek aan de Molengoot in het Vechtpark.

Die was eerder dit jaar ook al in beeld, maar toen dwarsboomde de raad het voorstel en vroeg om aanvullend onderzoek. De gemeenteraad had problemen met de gevolgen van die verhuizing voor de natuur, zoals in dat gebied broedende patrijzen. Ook moest onderzocht worden of elders in Hardenberg, liefst zo dicht mogelijk bij het stadshart, een gezamenlijke accommodatie nabij de Vecht kon verrijzen die de kanoërs konden delen met de Watersportvereniging Hardenberg. Maar uit aanvullend onderzoek bleek dat diverse zoeklocaties niet geschikt waren voor zo’n ‘twee-onder-één-kap-constructie’

Natuurwaarden

De fracties van 50Plus, D66 en GroenLinks maar ook collegepartij PvdA hadden toch moeite met de verplaatsing van het clubgebouw van de kanoërs naar de Molengoot, waar een bestaande poel moet worden uitgebreid tot oefenvijver. Met name met het oog op de natuurwaarden. Maar volgens wethouder Breukelman is dat terrein al eerder aangewezen in het bestemmingsplan, en is in het omringende gebied van het Vechtpark voldoende ruimte voor verdere natuurontwikkeling. Ook voor vleermuizen zijn er mogelijkheden genoeg. In de omgevingsvergunning voor de bouw worden maatregelen opgenomen om tijdens de werkzaamheden broedvogels niet te verstoren. Tevens worden gedragsregels opgesteld voor gebruikers, bijvoorbeeld een verbod om buiten de aangewezen paden te lopen.

Openbare kleedruimte

In de nieuwbouw komt een aparte openbare kleedgelegenheid voor de wildwaterbaan in het park. De Hardenbergse raad heeft ingestemd met een krediet van 577.000 euro voor de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw en de openbare kleedruimte. De kanovereniging draagt hier 58.000 euro aan bij in de vorm van te vergaren subsidies en zelfwerkzaamheid.

Extra steigers