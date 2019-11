Hardenbergse raad wil drie Balkbrugse bedrijven veilig ontsluiten op N377

Poll Geen basisinko­men maar Harden­bergs maatwerk om kansen te pakken

3 november Geen experiment met basisinkomen zoals 'heel Hardenberg’ twee jaar geleden wenste, maar een potje voor maatwerk waarmee inwoners met of zonder een betaalde baan hun kansen in de maatschappij kunnen vergroten. Dat is het Hardenbergse antwoord op het niet doorgaan van een proef met basisinkomen. Het plan is dinsdagavond hamerstuk in de raadsvergadering. Wethouder sociale zaken Gitta Luiten is er blij mee