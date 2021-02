Hardenbergse roep om oostelijke treinverbinding steeds meer gehoord in ‘Den Haag’

Sport­school-eigenaar Rutger wil snel weer openen: ‘Bewezen dat we veilige sector zijn’

4 februari Rutger Brakel (33) van ProFit Gym is teleurgesteld dat de sportschooldeuren ook na de ‘corona-persconferentie’ van afgelopen dinsdag dicht moeten blijven. Hij ging er vanuit dat de fitnesscentra bij een lichte versoepeling als eerste weer open mochten. ,,Want we hebben bewezen dat er bij ons veilig gesport kan worden én dat we essentieel zijn. Het is nu nog belangrijker dan ooit gezond en fit te blijven.’’