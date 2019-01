Hardenbergse schouwburg trekt nieuw publiek met blindentolk en theaterarts

Als dit seizoen niet weer een bezoekersrecord zou worden gehaald in het Hardenbergse theater De Voorveghter, zou directeur Jan Maarten Veurink zijn schoenen opeten. Een gewaagde weddenschap, want in 2017 werden 30.000 gasten verwelkomd, en vorig seizoen stopte de teller bij 31.500 verkochte kaarten. Maar Veurink kan opgelucht ademhalen en hoeft niet op zoek naar een geschikt recept om zijn lederen schoeisel langzaam te laten garen. ,,Gisteren hadden we al 30.000 kaarten verkocht, dat is al 67 procent van alle beschikbare plaatsen. Landelijk schommelen de bezettingspercentages rond de 60 procent. En we zijn nog maar net halverwege het seizoen, dat nieuwe record komt er zeker.’’ Om ook nieuw publiek te trekken, blijft De Voorveghter constant ‘aan de Vecht’ timmeren. Met vanaf vandaag het jaarlijkse Nationaal Theaterweekend met open huis, en in maart de eerste voorstelling met een blindentolk.

,,Als theater in de meest toegankelijke gemeente van Nederland proberen we er te zijn voor zoveel mogelijk mensen’’, legt Veurink uit. ,,Met de stichting Vier het leven bijvoorbeeld zijn we bezig om ouderen die dat zelfstandig niet meer kunnen onder begeleiding een voorstelling te laten bezoeken. Op 13 maart treedt Karin Bloemen hier op met haar programma Souvenirs. Voor het eerst in deze regio vertelt een blindentolk tijdens het optreden wat er op het podium gebeurt en wat er te zien is. De blinde bezoeker hoort dat via een draadloze koptelefoon, evenals de teksten die de artiesten spreken, eventuele muziek, en de reacties van het ziende publiek. Zo beleven ze een voorstelling volledig mee.’’

Blindentolk

De tolk wordt aangesteld door de stichting 'Komt het Zien!’, die in het hele land dergelijke optredens met 'live audiobeschrijving’ verzorgt. Overig publiek wordt niet gestoord door de uitleg van de tolk, want die zit achter in de zaal met een scherm om zich heen dat geluid tegenhoudt. De tolk heeft de tekst van de voorstelling gekregen en het optreden al een paar keer in een ander theater gezien, en weet dus wat er komt en kan direct beschrijven wat er op het podium gebeurt. ,,Voor aanvang van de voorstelling mogen de blinde bezoekers ook praten met Karin Bloemen, het decor aanraken en de jurken voelen die Karin gaat dragen.’’ Voor deze primeur zijn vooralsnog tien plaatsen voor blinde gasten gereserveerd, eventuele blindegeleidehonden zijn ook welkom in de zaal. Voor deze voorstelling zijn nog circa honderd kaarten beschikbaar, voor 30 euro per persoon.

Theaterarts