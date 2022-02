Hardenbergse schrijft boek over pelgrimages: ‘Lopen is het ultieme loslaten’

,,Weg van de ratrace. En het werden geen wandelingen in Nederland. Nee, ik wilde weg van de regeltjes, de druk en de drukte”, is haar verklaring waarom ze koos voor deze bekende pelgrimstocht. Ze liep twee keer met haar man en twee keer alleen. ,,Want alleen kom je meer tot jezelf en laat je alles los. Ik was mezelf kwijt voor de wandelingen, ik deed wat verwacht werd van me. Zo had ik een scheenbeenvliesontsteking onderweg, doordat ik het looptempo van een ander aanhield. Ik kon ondanks de pijn niet stoppen, ik moest door. Totdat een herbergier mij tegenhield. ‘Eerst naar de dokter’, zei hij.”