Hardenbergse schrijft minister over koopzondag en betaald parkeren

Video,,We willen niet elke zondag de winkel open hoor, alsjeblieft niet. Maar bijvoorbeeld tien zondagen in het jaar de mogelijkheid de winkel te openen, van 13.00 tot 17.00 uur. Dan kan de winkelier zelf kiezen. Dat zou minister Ollongren moeten regelen, voor heel Nederland.'' Daarom schreef de Hardenbergse ondernemer Karin Oussoren een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.

Samen met haar man Jan opende ze in 2014 het Linnenhuys in Hardenberg. Ondanks de crisis werd aan de Fortuinstraat in hartje Hardenberg een goed lopende zaak in bedden, linnengoed en babyartikelen opgebouwd. ,,Beleving is belangrijk. Mensen kunnen hier hoofdkussens en matrassen uitproberen, we hebben een gezellige zithoek voor een kopje koffie of glas ranja voor de kinderen. En we zetten elke week een filmpje op Facebook. We gaan dus met de tijd mee. Maar veel van onze klanten missen een zondagopenstelling, en klagen ook over betaald parkeren.''

Spelregels

Dat beleid rond koopzondagen en betaald parkeren laat het Rijk aan de gemeenten over, maar dat is niet eerlijk, vindt het Hardenbergse ondernemerspaar. ,,Eigenlijk zou je in alle gemeenten dezelfde spelregels moeten hebben, want we opereren als ondernemers allemaal op het zelfde speelveld.'' ,,De beste binnenstad krijgen én houden is keihard werken'', schreef Karin Oussoren daarom ook aan Ollongren. ,,Helpt u mee, minister van Binnenlandse Zaken? En zorgt u dat niet alleen de Randstad, maar álle Nederlandse regio's profiteren van economische groei?''

Karin en Jan Oussoren staan zeker niet alleen in hun pleidooi. Zo deed centrummanager Eduard Plate onlangs in de Stentor nog een vurige oproep aan de Hardenbergse politiek: weg met betaald parkeren en sta winkeliers toe op zondag te openen. Maar beide onderwerpen liggen nog altijd gevoelig in de gemeente, waar CDA, ChristenUnie en PvdA een coalitie vormen.

Zwartepiet

De eigenaren van het Linnenhuys willen de gemeente echter niet de zwartepiet toespelen. ,,Als de minister met landelijke regels komt voor koopzondagen en betaald parkeren, hoeven we daar als gemeente niet meer over te bakkeleien. Hardenberg werkt ook al goed samen met de ondernemers. We werden bijvoorbeeld geholpen met het schrijven van ons bedrijfsplan. En er wordt veel gedaan aan de aanpak van leegstand in het centrum, straten en openbaar groen worden goed onderhouden, en er zijn allerlei gezellige evenementen die Hardenberg op de kaart zetten zoals de wielerronde Olympia's Tour en Hardenberg Proeft. Ook worden samen met de recreatiebedrijven veel toeristen naar de gemeente gelokt.''

Maar de verschillen in beleid met omringende gemeenten maken het voor Hardenbergse ondernemers wel lastig concurreren. Bijvoorbeeld in Coevorden, 15 kilometer verderop, mogen winkels wel op zondagmiddag open. En parkeren in het centrum van Hardenberg kost geld, in tegenstelling tot veel omringende winkelcentra. In Raalte en Nijverdal, op een afstand van circa 30 kilometer, is betaald parkeren onlangs al afgeschaft; winkeliers in die twee plaatsen melden hogere omzetcijfers. ,,Hardenberg heeft al grote stappen gemaakt, maar nu het laatste stukje nog'', vertelt Jan Oussoren. ,,Een klant zei eens 'ik betaal al wegenbelasting, en als ik dan in Hardenberg stop moet ik weer betalen'. Hoe klantvriendelijk je als winkelier ook bent, parkeerbeleid is niet gastvrij. Het lijkt wel een soort tol bij de stadspoort: betaal een euro en je mag naar binnen.... Dat is toch niet meer van deze tijd.''

Gelijke kappen

,,Als het aan ons ligt, dan bepaalt u als minister dat alle winkels in Nederland op zondagmiddag open mogen. Eerst naar de kerk, en dan naar de winkels zeg ik altijd maar. Geen gedoe, gelijke monniken gelijke kappen'', aldus Karins brief aan de minister. ,,Ook voor boeren gelden allerlei regels die landelijk zijn opgelegd, waarom dan niet voor winkeliers? We willen gelijke regels, eerlijkheid en gerechtigheid'', legt ze uit. ,,De economie trekt aan, dat merken we. Het laatste zetje moet nu uit Den Haag komen.''