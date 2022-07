Hardenbergse statushouders schotelen stadsgenoten internationale lekkernijen voor: 'meet & greet’ in sfeervolle Troubadour

Mirjam (52) gaat met 8800 flyers huis aan huis voor een (heel klein) huis in Dalfsen: ‘Mensen willen altijd meer, meer, meer’

In haar zoektocht naar een geschikte plek voor een tiny house besloot Mirjam Nijenkamp onlangs de stoute schoenen aan te trekken. Bijna iedereen in Dalfsen kreeg een flyer op de deurmat: sloopmeters gezocht in het buitengebied. Weg met alle overbodige spullen, voor een nieuwe start in een klein huisje, dicht bij de natuur. ,,Terug naar de basis.”

21 juni