Hardenbergse talkshow HHC Now stopt op hoogtepunt met broers Evers en Jan Smit

Hardenberg en misschien wel heel Nederland geniet nog na van de marathonuitzending rond de allerlaatste editie van Evers Staat Op, dat sinds 2000 op Radio 538 talrijke luisteraars trok. Op kerstavond komt ook een eind aan een ander ‘Hardenbergs mediafenomeen’: HHC Now, waarmee de Hardenbergse voetbaltrots in 2015 als eerste amateurclub in Nederland een eigen talkshow begon.

Presentator is stadionspeaker en CDA-raadslid Piet-Cees van der Wel. Hij kon voor de laatste aflevering niet de minste gasten verwelkomen: zanger Jan Smit en Edwin Evers, die woensdag in een hectische afscheidsweek toch op zijn praatstoel ging zitten in het clubhuis op sportpark de Boshoek. Met naast Edwin Evers zijn broer Johan.

Volle agenda

,,Ik vind het echt heel tof dat ze de moeite hebben genomen om in deze laatste uitzending te komen. Het was leuk om beide broers samen aan tafel te hebben. Johan houdt niet zo van openbare optredens. Maar hij is een halve eeuw lid van HHC en al twintig jaar bestuurslid, hij heeft de opmars van de club van dichtbij meegemaakt en kan er veel over vertellen. Dat Jan Smit uitgerekend in de laatste uitzending van HHC Now kon kwam ook mooi uit. Daar zijn we tweeënhalf jaar mee bezig geweest, maar Jan heeft zo'n onvoorstelbaar volle agenda als zanger en presentator. Woensdagavond moest hij optreden in De Spiegel in Zwolle en kon hij eerst naar onze talkshow komen.’’

De andere Jan Smit, voorzitter van Heracles Almelo, was al eerder in de show, net als Miss Montreal en andere BN’ers. Was het moeilijk om zulke bekende namen naar de Boshoek te halen?

,,Nee, in het algemeen wilde iedereen wel komen. Ik heb als presentator voor RTV Drenthe gewerkt en nu voor RTV Oost, ik heb veel 06-nummers van die mensen waardoor je ze in een persoonlijk gesprek makkelijker kunt strikken.’’

Welke bekende gast is je het meest bijgebleven?

,,Dat was Gregory Sedoc, de hordenloper die nu veel op tv te zien is als deskundige bij atletiekwedstrijden. Ik ben ooit met hem voor Defensie naar de Nederlandse troepen in Afghanistan geweest. Ik was daar toen actief als deejay, Gregory vertelde de militairen over voeding in relatie tot extreme weersomstandigheden. Toen Gregory in november 2015 naar HHC Now kwam wilde hij zich nog kwalificeren voor zijn laatste Olympische Spelen. Met ons team hadden we allerlei vragen voorbereid, maar toen Gregory vertelde dat veel topsporters kampen met depressies en hij daar ook enorm last van had, heb ik hem dat verhaal laten vertellen. Dat lukte goed, het werd een indrukwekkend verhaal.’’

Kun je al iets bijzonders vertellen uit de laatste uitzending?

,,Nou euh... Een grappig moment dan... Edwin Evers heeft de tekst geschreven voor de nieuwe singel van Jan Smit. Maar toen Edwin het resultaat hoorde was hij er niet zo enthousiast over. Dat vertelde Jan zelf... En Edwin vertelde dat hij eerst twee maanden rust gaat nemen, en dan vanaf maart op theatertour gaat met de Edwin Evers Band. Hij verwacht nog wel weer terug te keren op de radio, maar voorlopig hoeft hij de wekker niet meer te zetten.’’

De laatste uitzending van HHC Now is op kerstavond vanaf 19.00 uur te zien via het Youtube-kanaal HHCHardenbergTV.