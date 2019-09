‘Hardenbergse Uitdaging’ maakt enthousiaste doorstart

Samen de gemeente een stukje mooier maken. Dat streven van de ‘Hardenbergse Uitdaging’ is nieuw leven ingeblazen dankzij de komst in juni van Henny Zomer als manager. Na het vertrek eind vorig jaar van haar voorgangster Anita van der Veen lag het project een half jaar zo goed als stil. Zomer, die voorzitter is van winkeliersvereniging Raalter Ondernemersverbond en daar een succes maakte van de ‘Raalter Uitdaging’, trekt nu ook vol vuur de kar in Hardenberg. De eerste matches zijn al weer gemaakt.

,,Ik hoop Hardenberg ook te kunnen besmetten met het Raalter enthousiasme’’, zegt de 49-jarige Raaltese, wier ouders dertig jaar geleden vanuit Gelselaar naar de Kloosterdijk in Beerzerveld verhuisden. ,,Van daaruit kijk je zo Sibculo en de gemeente Hardenberg in, dus ik ken de streek goed.’’

Lastig vraagstuk

Zomer wil allereerst de bekendheid van het project verder vergroten. ,,Iedere vereniging of stichting op gebied van sport, cultuur of zorg uit de gemeente heeft wel eens een lastig vraagstuk of een grote wens. Samen met Hardenbergse ondernemers proberen we die vragen vanuit de samenleving op te pakken en mooie matches te maken. Dan biedt een bedrijf bijvoorbeeld materialen, werkzaamheden of zijn kennis aan. Op elke concrete vraag gaan wij het specifieke aanbod zoeken.’’

Een paar recente voorbeelden: vrijwilligers van het Informatiepunt Hardenberg wilden graag goede bureaustoelen. ,,Die vraag hebben we met de ondernemers in de zogeheten ‘matchgroep’ besproken, via ons netwerk kwamen we bij een Raalter organisatie terecht die nog goede stoelen over had.’’

Bingoprijzen

Een andere match is nog maar net beklonken. ,,Kijk, dit zijn allerlei relatiegeschenken van Hardenbergse bedrijven voor multifunctioneel centrum De Horst in Sibculo’’, vertelt Zomer terwijl ze allerlei handdoeken, pennen, notitieboekjes, reflecterende armbandjes, rugzakken en zelfs selfiesticks uitstalt voor de fotograaf.

,,Laatst tijdens de ‘Week van de Ontmoeting’ hadden vrijwilligers van De Horst een kaartje in een ‘wensboom’ gehangen met het verzoek om leuke prijsjes voor de bingo. Deze spullen hadden diverse bedrijven over. Zoveel zelfs dat iemand met een valse bingo nog een prijsje kan krijgen, haha. We hebben ze net opgehaald. Als relatiegeschenken opgeruimd moeten worden weten we er via de Hardenbergse Uitdaging altijd een goede bestemming voor te vinden, weggooien is zonde. Stel dat een bedrijf een nieuw logo krijgt, en de koffiekopjes met het oude logo worden opgeruimd. Die kunnen ook een tweede leven krijgen. Als je de kopjes kapot slaat kun je er bijvoorbeeld zelfs mee knutselen, mozaïekjes mee plakken...’’

Maatschappelijke waarde

De ‘maatschappelijke waarde’ van de gemaakte matches is fors. In de gemeente Raalte bijvoorbeeld hadden verenigingen en instellingen in 2018 anders circa 60.000 euro moeten betalen voor de ontvangen materialen en diensten, in de gemeente Hardenberg leverden de gemaakte matches vorig jaar zelfs meer dan 105.000 euro op.

Het Hardenbergse project werkt nauw samen met de organisatie voor maatschappelijk werk De Stuw. Henny Zomer werkt ook een dag in de week vanuit de hoofdlocatie van De Stuw, aan de Stuwdijk. ,,Maar mensen kunnen elk moment van de dag spullen of diensten aanbieden, of wensen doorgeven. Dat kan door mij te bellen via telefoon 06-23447110 of te mailen naar contact@hardenbergseuitdaging.nl. We gaan er enthousiast tegenaan, we kunnen zo veel voor elkaar betekenen.’’

‘Samen online’ ook uitdaging

De Hardenbergse Uitdaging zet zich ook in voor het project ‘Samen online’, waarin stichting voor sociaal werk De Stuw samen met het Alfa College mensen met een kleine beurs, ouderen en mensen die lastig een betaalde baan kunnen krijgen, aan goed werkende computers helpen. ,,Oude laptops en beeldschermen die zijn vervangen door bedrijven worden gerepareerd en voorzien van nieuwe software, en daarna aangeboden aan mensen die minder verdienen dan 120 procent van de bijstandsnorm’’, vertelt sociaal werker Coby Klomp van De Stuw.