Hardenbergse zanger Joy Woelders brengt nieuwe single uit

Erben Wennemars ambassa­deur van Overijssel

14:31 Erben Wennemars, vooral bekend vanwege zijn imposante schaatscarrière en als analist bij de NOS, is de nieuwe ambassadeur van Overijssel. Hij is geboren en getogen in Vechtdal en is trots op zijn provincie: ,,Overijssel is voor mij nog steeds dé plek om mezelf op te laden.”