Hartholt wil als ‘arbeider’ voor D66 in Staten van Overijssel

In de eindsprint naar de Statenverkiezingen van woensdag 20 maart heeft Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart vannacht de campagne ‘Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel’ gelanceerd. Hij heeft stickers laten drukken met de tekst #StemGerrit en is vandaag zeven keer te zien in een reclamespotje op RTV Oost. Dat spotje is ook op Youtube te vinden.