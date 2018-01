Hartverwarmende giften voor gedupeerde cliënten dagbesteding

Een brutale nachtelijke inbraak in het kringlooppand aan de Bruchterweg zette het leven van vijftien cliënten en een ploeg van 25 vrijwilligers vorige maand behoorlijk op z'n kop. ,,Hun gevoel van veiligheid was weg. Ze waren echt ontdaan", aldus directeur Rudie Lubbers.

Fooienpot

Het hele pand was doorzocht. De gezamenlijke pot van het team, zo'n 1200 euro, was leeggeroofd. Daarmee was het jaarlijkse diner voor het hele team, het hoogtepunt van het jaar, onmogelijk geworden. Ook de fooienpot was weg, alsmede het spaargeld van cliënt Anthony Kootstra. Anthony had bij de dagbesteding leren sparen. Zijn wens was om een eigen mobiele telefoon aan te kunnen schaffen.