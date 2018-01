Hbo-verpleegkunde nu ook in Hardenberg

Voorheen konden alleen mbo-studenten terecht in Hardenberg. Maar daar is nu verandering in gekomen. Want tien studenten zijn hier gisteren officieel met de eerste hbo-opleiding begonnen. De opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen Saxenburgh Groep, Beter Thuis Wonen, Tangenborgh, Alfa-college Hardenberg en Hogeschool LOI.

Dat verpleegkunde de eerste hbo-opleiding is die in Hardenberg wordt aangeboden, is volgens projectleider Hilde Rotmensen van het Alfa College niet gek. Want er is veel vraag naar. ,,Er zijn in deze omgeving weinig hbo-verpleegkundigen. Terwijl hier bij verschillende zorginstellingen in toenemende mate behoefte aan is. Omdat we de opleiding nu ook in Hardenberg aanbieden, hopen we studenten hier te houden. Veel leerlingen die bijvoorbeeld naar Enschede gaan om te studeren, vinden daar uiteindelijk ook een baan. Onze regio is die studenten dan kwijt.”

Studenten zijn blij met de mogelijkheid om in Hardenberg een hbo-opleiding te kunnen volgen. Kim van den Berg (20): ,,Ik heb op het Alfa-College ook de mbo-opleiding verpleegkunde gevolgd. Dat ik hier nu een hbo-opleiding kan doen, is heel fijn. Het is voor mij vijf minuten fietsen. Dat is beter dan naar Zwolle of Enschede reizen. Die afstand houdt veel mensen tegen om verder te studeren.”

Thuisstudie

Studenten die met de opleiding beginnen moeten reeds een mbo-opleiding verpleegkunde hebben afgerond. Daarnaast hebben de studenten allemaal een arbeidscontract bij een van de betrokken zorginstellingen. ,,De leerlingen gaan om de vier weken een dag naar school”, zegt verpleegkunde docent Diana van Heusden van Hogeschool LOI. ,,Leerlingen moeten voornamelijk thuis studeren. Maar ik heb als docent natuurlijk wel regelmatig contact met de studenten.”

Volgens studente Saskia Zuidema (32) is thuis studeren ideaal. ,,Je kunt je tijd zelf inplannen dat is beter dan elke dag naar school moeten. Ik werk 32 uur in de week. Een thuisstudie is daarmee goed te combineren. Mijn tablet kan ik overal mee naartoe nemen. Als ik dan even tijd heb, kan ik met school bezig.”

Projectleider Hilde Rotmensen: ,,Of we in de toekomst meer hbo-opleidingen in Hardenberg gaan aanbieden, weten we nog niet. We gaan kijken waar vraag naar is. Ik denk dat er in de techniek nog wel mooie kansen liggen. Maar dat is allemaal nog niet duidelijk.”