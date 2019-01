Heel Hardenberg krijgt definitief koopzondagen

Supermarkten in alle kernen van de gemeente Hardenberg mogen van april tot en met oktober en voorafgaand aan Kerstmis en de jaarwisseling op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur hun deuren openen. Voor alle andere winkels in de hele gemeente worden tien koopzondagen per jaar aangewezen. Dit voorstel waarvoor de winkeltijdenverordening gewijzigd moet worden leggen burgemeester en wethouder komende maand voor aan de gemeenteraad.

In het coalitieakkoord hadden CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en PvdA na de verkiezingen afgesproken dat de gemeente eerst ervaring wilde opdoen met koopzondagen. In de zomermaanden en rond de feestdagen eind 2018 mochten winkels in Hardenberg en Dedemsvaart hun deuren bij wijze van proef op enkele zondagen openen. Supermarkten in deze twee grootste kernen mochten vanaf eind oktober om de beurt open op zondag. Daarna zijn in de aanloop naar de feestdagen in december specifieke koopzondagen aangewezen voor alle supermarkten in de hele gemeente.

Gelijk speelveld

,,De proef is echt geslaagd, we hebben ontzettend veel geleerd’’, blikt wethouder Alwin te Rietstap terug. Veel uitbaters van supermarkten en andere winkels vulden een enquête in. ,,Deze maand hebben we het net opgehaald. We hebben met alle partijen gesproken, winkeliers, ondernemersverenigingen, consumenten, centrumbewoners en kerken. Af en toe schuurde het ook, maar overwegend waren het goede gesprekken.’’ Uit de evaluatie blijkt dat veel ondernemers vinden dat er een ‘gelijk speelveld’ voor kleine en grote kernen moet komen. En de eigenaren van de supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart vonden het om en om openen van hun winkel op zondag met het oog op personeel, logistiek en marketing bepaald niet handig.

Goede balans

Waar supermarkten graag hun poorten openen op zondagen in het toeristisch seizoen en de periode rond de feestdagen, vinden veel andere winkeliers dat koopzondagen bijzonder moeten zijn en blijven, bijvoorbeeld door ze te combineren met activiteiten of festiviteiten. ,,Met ons voorstel aan de raad om de koopzondagen in Hardenberg een vervolg te geven hebben we een goede balans gevonden en houden we rekening met de verschillende belangen en opvattingen”, stelt Te Rietstap.

Koopzondagen