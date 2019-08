Heel Slagharen zet zich in voor droomreis van zieke Marlot (31) uit Emmeloord

Slobber­feest Hardenberg jubileert met reünie schoolband Take an Aspirin

13 augustus Het Slobberfeest is een begrip in Hardenberg en ver daarbuiten. Het festival werd voor het eerst in 2000 georganiseerd met als doel om na de bouwvak even bij te kletsen met vrienden. Een bandje en natuurlijk een biertje erbij, op het anders zo rustige Wilhelminaplein. Inmiddels is het Slobberfeest uitgegroeid tot een tweedaags festival dat niet meer weg te denken is. Donderdag begint de twintigste editie met een wel heel bijzondere lokale ‘line up’: Take an Aspirin en 2Q2GET.