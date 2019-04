Heemse herdenkt Hardenbergse helden van het verzet

Gereformeerd predikant

Frederik ‘Frits’ Slomp (1898-1978) was onder de schuilnamen ‘Frits de Zwerver’ en ook wel ‘Ouderling Van Zanten’ actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1930 werd hij predikant in het toen nog niet door Hardenberg opgeslokte Heemse. Al vroeg waarschuwde hij voor de gevaren van het opkomende nationaal-socialisme in Duitsland en hielp hij Joodse vluchtelingen die eind jaren dertig de grens over vluchtten. Na de Duitse inval trok hij vanaf de kansel fel van leer tegen de bezetter, waarna hij in juli 1942 moest onderduiken. Hij was betrokken bij de oprichting van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan onderduikers (LO).

Jan Slomp

Frits’ zoon Jan Slomp is nog elk jaar aanwezig bij de herdenking in Heemse. Dinsdag ontving hij de leerlingen van de drie Heemser basisscholen in het Verzetsmuseum Junior in Amsterdam. In dit eerste kindermuseum over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, maken bezoekers kennis met kinderen van toen die vertellen over de vier hoofdthema’s vervolging, verzet, collaboratie, en dagelijks leven. De Joodse Eva, Nelly die bij de NSB-jeugd zat en Henk vertellen hun persoonlijke, waargebeurde verhalen. Jan Slomp, 86 jaar inmiddels, vertelde over het spannende en ook gevaarlijke leven in een verzetsfamilie. Dinsdag ontving hij de Heemser scholieren ook persoonlijk in het museum.