Heemse herdenkt helden

Nieuwe single Hardenbergse zanger Joy Woelders: 'Bedankt dat jij er bent'

9 april 'Bedankt dat jij er bent' is de titel van de nieuwe single van Joy Woelders. De 32-jarige Hardenbergse zanger, geboren in Groningen, bezingt in dit deels autobiografische nummer de liefde, maar ook bijzondere vriendschappen en zijn goede band met zijn familie.