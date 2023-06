Heldere tot licht bewolkte middag en avond in Hardenberg

In Hardenberg kregen 450 mensen afgelopen maand een WW-uitkering

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de gemeente Hardenberg is in mei afgenomen tot 450. Dat is 1,29% van de beroepsbevolking. In heel Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen ook, tot 150.879, blijkt uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV.