Heldhond Boris gaf zijn leven en redde baasje met sprong voor veegwagen in Hardenberg: ‘Dit vergeet ik nooit meer’

VIDEO Joops moeder kon Joods buurjonge­tje nooit vergeten: Stolper­stei­ne in Dedems­vaart

Joop Kolkman is even terug op de plek in Dedemsvaart waar zijn moeder vroeger speelde met haar buurjongetje Meijer. Het zoontje van de Joodse slager Maurits Leman werd met zijn ouders, oma en jongere broertje vermoord in Sobibór. Joops moeder kon dat nooit vergeten. Reden voor Joop om te vragen om Stolpersteine. Die komen er: niet alleen voor Meijer, maar ook voor 34 andere Joodse lotgenoten in Dedemsvaart en Balkbrug.

8 april