Hemelse klanken van Mannenkoor Hardenberg

Hardenberg kan met subsidie een miljoen euro aan kleine energiebe­spa­ren­de maatrege­len treffen

25 december De gemeente Hardenberg gaat huiseigenaren in de gemeente in 2020 helpen om in de eigen woning energie te besparen. Hiervoor ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie van 900.000 euro. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor kleine energiebesparende maatregelen in de eigen woning.