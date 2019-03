Henk Meulink (CDA) uit Hardenberg balanceert tussen wel of geen plek in provinciale politiek

Voor Henk Meulink uit Hardenberg belooft de verkiezingsontknoping toch een spannende te worden. Het zittende CDA-Statenlid was als tiende op de lijst verkiesbaar, terwijl zijn partij uiteindelijk negen van de huidige elf zetels wist over te houden. Voorkeurstemmen helpen hem juist in het zadel, of stoten hem uit de provinciale politiek.

Maar, als lijsttrekker Eddy van Hijum zijn rol als gedeputeerde doorzet, lijkt er opnieuw een plek voor Meulink op het pluche te zijn. ,,Het is inderdaad wel spannend”, erkent de directeur van Mijn Energiefabriek. ,,Ik zit dik twintig jaar in de gemeentelijke en provinciale politiek. Is het straks afgelopen, dan is het afgelopen. En anders gaan we nog even vol tegenaan.”

Milaan

Meulink volgde de provinciale verkiezingen vanaf zijn iPad in Milaan, waar hij voor het werk is. Toen hij 's nachts enigszins vermoeid het beeld uitzette stond het CDA in Overijssel nog op tien zetels. Toen hij uren later opnieuw ging kijken waren dat er nog negen. Zijn analyse: ,,Acht zetels was slecht geweest, tien goed en negen is beter dan het landelijk gemiddelde. Gelukkig blijven in Overijssel bovendien verreweg de grootste.”

Voorkeursstemmen

Hoewel het er dus op lijkt dat Meulink zijn statenlidmaatschap na acht jaar nog eens met vier jaar mag verlengen, is het nog even wachten op voorkeursstemmen. Bij de vorige verkiezingen stond Meulink op plek elf, maar hij schoot hij door de persoonlijke voorkeur van de kiezer omhoog naar de vijfde stek. In Hardenberg stemmen traditiegetrouw doorgaans meer inwoners op het CDA dan elders in de provincie, wat dat betreft biedt het opnieuw kansen. ,,Maar er staan onder mij ook kandidaten die vermoedelijk op veel stemmen kunnen rekenen. Zo heb ik in Hardenberg concurrentie van oud-wethouder Douwe Prinsse uit Dedemsvaart. En er doet een boerin (Karin van der Toorn uit Wijhe, red.) mee die vermoedelijk veel stemmen krijgt. Dat is nog even afwachten.”

Campagne