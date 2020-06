Henk S. opnieuw cel in voor Zwolse woonbootmoord na doorboren woning Bergentheim

Lichaam in water bij Holtheme is 89-jarige man uit Coevorden

16 juni Het lichaam dat de politie Drenthe vanmiddag aantrof in het water van de Kleine Vecht is van een 89-jarige man uit Coevorden. De man was aan het vissen in het water in buurtschap Holtheme bij Hardenberg toen hij vermoedelijk onwel is geworden. Daarna is hij in het water beland en verdronken.