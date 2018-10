Hennepkwekerij in Dedemsvaart opgedoekt, vier aanhoudingen

Verdachte drugslab Schuine­sloot weer op vrije voeten

2 oktober De eigenaar van het boerenbedrijf in Schuinesloot, waar dit jaar een groot drugslab werd gevonden, is op vrije voeten. Dat blijkt vandaag uit de eerste pro forma-zitting. De eigenaar blijft wel verdachte in de zaak. Een medeverdachte, een 45-jarige man uit Tilburg, blijft vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. In een schuur stond 20.000 liter aan chemicaliën klaar.