Hennepkwekerij opgerold in Hardenberg: 270 planten gevonden

Zelfs de winkel van Alex en Marina sluit in Klooster­haar: ‘Straks moet je 20 kilometer rijden voor een kraanleer­tje’

6:00 ‘Alex heeft altijd alles’, klonk het twintig jaar lang in Kloosterhaar. Maar Alex en Marina Olthof sluiten volgende week voorgoed hun Groene Vakwinkel in het dorp. Alleen de slager en de nieuwe fietsenwinkel zijn nog over.