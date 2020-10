Hennie (88) geniet van winkeluurtje voor ouderen in supermarkt Dedemsvaart: ‘Maar dat mondkapje is verschrikkelijk’

Hennie Vogelzang (88) moest nog even terug naar huis omdat ze haar mondkapje was vergeten, maar daarna heeft ze in de vroege ochtend vrij spel in de supermarkt van Dedemsvaart. De gangpaden in de Albert Heijn zijn op de producten en wat vakkenvullers na verder leeg. ‘Ouderenuurtje’, hoewel dat in Dedemsvaart het ‘rustigwinkeluurtje’ wordt genoemd, om op voorhand allerlei discussies te voorkomen.