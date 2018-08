Hennie van der Most zet Duits attractiepark te koop

Een eventuele koper moet rekening houden met een vraagprijs tussen de 16 en 18 miljoen euro, zo zegt directeur Han Groot Obbink tegen het Duitse RP Online. Hij benadrukt dat de verkoop geen haast. ,,Als een koper zich pas over vijf of tien jaar meldt, dan is dat ook prima." Een belangrijke voorwaarde die door Van der Most wordt gesteld, is dat alle 375 arbeidsplaatsen behouden blijven.

Het attractiepark is gevestigd in Kalkar, net over de grens bij Arnhem. Wunderland Kalkar is gebouwd in en rond een kerncentrale die nooit in gebruik is genomen. In 1995 opende het attractiepark de deuren. Oprichter was de in Slagharen geboren Van der Most.