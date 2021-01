Herman Smit (86), belezen oud-burgemeester van Zwartsluis, Dalfsen, Staphorst en Hardenberg, overleden

Medewerker Veldzicht houdt trauma over aan aanval met badkamer­plank­je: celstraf en tbs geëist tegen cliënt

12 januari Met een zelf gefabriceerd wapen viel een 34-jarige man in psychiatrisch centrum Veldzicht in Balkbrug een medewerker aan. De verwonding in de borststreek was potentieel dodelijk maar de aanvaller was onder invloed van medicatie, bepleitte zijn advocaat dinsdag in de rechtbank in Zwolle.