‘Het Allermooiste Feestje’ in Sibculo wordt een écht festival, met voetbaltoernooi en camping

Van een kleinschalig feestje in 2013 naar een groot festival van drie dagen in 2020. Event Director Danny Stroeve is helemaal in zijn nopjes met de plannen voor Het Allermooiste Feestje in Sibculo. ,,We hebben altijd al het idee gehad dat we meer uit ons feest moesten halen.’’

De eerste editie van het Allermooiste Feestje stamt uit 2013. ,,Het idee was om een voetbaltoernooi te organiseren, met daarnaast een feest’’, vertelt Danny Stroeve. En zo geschiedde. Wel vond de organisatie dat ze iets meer uit het feest moesten halen, gezien de tijd die ze kwijt zijn aan de op- en afbouw. ,,Je bent anderhalve week bezig om op te bouwen en anderhalve week om weer af te bouwen. En dat voor zes uurtjes feest. Dat is zonde.’’

Nieuwe kantine

En nu pakken ze het anders aan. Het voetbaltoernooi, dat na de eerste editie nooit meer is teruggekeerd, wordt in 2020 weer onderdeel van het festival. Aangezien het festivalterrein grenst aan het terrein van voetbalvereniging SVV ’56, is het voor de organisatie makkelijk om samen met de vereniging het toernooi te organiseren. ,,We vonden dit een goed jaar’’, vertelt Stroeve. ,, Ik ben nu fulltime bezig met evenementen, ook andere evenementen, waardoor we meer tijd hebben om alles te regelen.’’

Voetbal

De samenwerking met de Sibculose Voetbal Vereniging komt de voetbalclub zelf ook ten goede. ,,Zij hebben een nieuwe kantine nodig, daarom hebben we besloten om het aan elkaar te koppelen. Van elke inschrijving gaat 10 euro naar de kantine.’’

Er is ook nog aardig wat te verdienen bij het voetbaltoernooi. Het winnende team gaat er vandoor met 1000 euro. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is deze geldprijs te bemachtigen. ,,We hopen op 64 teams, 32 mannen- en 32 vrouwenteams. We hopen de verbouwing van de voetbalkantine een financiële boost te geven.’’

Voor het eerst

Volgend jaar kunnen de festivalgangers voor het eerst overnachten bij Het Allermooiste Feestje. Het oude trainingsveld van SVV’56 wordt omgetoverd tot camping, waar ongeveer 640 mensen hun roes uit kunnen slapen. ,,We doen dit voor het eerst, dus we gaan ook bij andere festivals kijken wat er allemaal bij komt kijken. Ik ga zelf wel naar weekendfestivals, dus ik weet hoe het vanaf de andere kant is. Maar als organisatie is het toch een ander verhaal.’’

Wie in december een kaartje haalt voor het festival, kan voor 50 euro drie dagen feesten en op de camping verblijven. Ook wordt er een nieuw feestconcept gelanceerd op de vrijdagavond: De Derde Helft. De festivaltent zal dan in het teken staan van een ‘kantinegevoel’, met zangers en dj’s van Nederlandse bodem.

Nederlands Elftal

De timing is prima voor het festival: het weekend wordt afgesloten met de eerste poulewedstrijd van het Nederlands Elftal. ,,Dat komt toevallig zo uit. We hebben dan alles staan, een tent, podium, een tap... we hoeven dan alleen nog maar een scherm te regelen en we zijn er’’, vertelt Stroeve lachend. ,,En de zondag is ook gratis te bezoeken.’’

