Het broeit in Balkbrug: onrust over komst illegale vluchtelingen met psychiatrische problemen

Hardenberg verhoogt PFAS-norm: bouwers weer aan de slag

22 november De gemeente Hardenberg hanteert per direct een hogere norm voor PFAS in de bodem. Dat betekent dat vervoer en gebruik van grond voor bouw- en infrastructurele projecten in de meeste gevallen weer mogelijk is. Wethouder Martijn Breukelman: ,,De bouw van woningen en de aanleg van nieuwe wegen is belangrijk voor onze inwoners en ondernemers.”