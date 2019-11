Het gaat weer spoken in het Palthebos bij Nieuwleusen

25 figuranten jagen vrijdagavond jongeren in het Palthebos in Nieuwleusen de stuipen op het lijf. Het wordt griezelen voor de jongeren tussen de 11 en 16 jaar tijdens de vijfde spooktocht.

,,Je hebt het goed gedaan als ze het er een paar weken later nog over hebben”, zegt Eleonora Schuth over de spooktocht die vrijdagavond plaatsheeft in het Palthehebos. De griezeltocht is voor het vijfde jaar, steeds rond Halloween, georganiseerd door een groepje jongeren onder de hoede van Saam Welzijn.

Halloween is een Amerikaans fenomeen dat bezig is aan een opmars. Ook in Nieuwleusen willen steeds meer jongeren huiveren in het donker, getuige het toenemende aantal dat elk jaar meedoet aan de spooktocht in het Palthebos. Dit jaar kunnen maximaal vijftig jongeren meedoen.

Spooktocht

Kevin van der Veen gaf er vijf jaar geleden de aanzet toe en is er nog steeds bij betrokken. ,,Zes jaar geleden deed ik mee aan een spooktocht in Oudleusen en het leek me leuk om zoiets ook in mijn eigen woonplaats te organiseren.” Hij zette het toen nog kleinschalige evenement zelf op poten, met steun van jongerenwerkers van de toenmalige SMON (tegenwoordig Saam Welzijn). Doordat er elk jaar meer jongeren meedoen aan het jaarlijkse evenement is er meer voorbereiding nodig.

Licht, geluid en gevoel

Dit jaar is er voor het eerst een werkgroepje gevormd; naast Van der Veen en Schuth zitten Wendy Stokman en Stijn van Halsema daar in, dit jaar voor het eerst. Schuth helpt voor de tweede keer mee. En ze zetten het opnieuw groter op, met in totaal zo’n 25 figuranten die de deelnemers in allerlei gedaanten de stuipen op het lijf moeten jagen, met behulp van angstaanjagende attributen.

,,We werken ook meer met licht, geluid en gevoel, bijvoorbeeld als ze in het donker ergens doorheen lopen. In een groepje wordt dat griezeleffect nog versterkt. Je voedt elkaars angst”, zegt Schuth over de ervaringen van de deelnemers. ,,Gedurende de tocht, van ongeveer een half uur, wordt de spanning opgebouwd tot een climax. In het laatste stuk, langs de Dommelerdijk, bouwen we die dan weer af. En na afloop is er tijd voor een nazit met een hapje en een drankje.” Voor dat laatste worden ze voor het eerst gesponsord door enkele lokale bedrijven.

Om de 7 minuten

Ook werken ze voor het eerst met tijdssloten, om iedereen aan bod te laten komen. ,,We verdelen de deelnemers in verschillende groepjes, die om de 7 minuten vertrekken vanaf de ingang van het Palthebos”, legt Wendy Stokman uit. ,,Als er veel deelnemers zijn, laten we ze om de 5 minuten vertrekken. Indien nodig leggen we een reservelijst aan.”

Vrijdag 8 november, 20.00 uur. Deelname kost twee euro per persoon. Aanmelden via saamwelzijn.nl/spooknieuwleusen/