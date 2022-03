Het Infohuis Hardenberg zoekt naar ‘wandelende sociale kaarten’

Het Infohuis is de plek waar mensen uit de gemeente Hardenberg terecht kunnen met zaken waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen: vragen over huisvesting, zorg en welzijn, behoefte aan ontmoeting, financiën en praktische ondersteuning. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende partijen, zoals Samen Doen, De Stuw, Bibliotheek en Vechtdal Wonen.

LOC+

Vrijwilligers zijn een ‘wandelende sociale kaart’, geven advies of verwijzen inwoners én professionals door naar de juiste persoon die een antwoord kan geven op een (hulp)vraag. Het Infohuis Hardenberg komt in eerste instantie in het LOC+ Hardenberg in het centrum van Hardenberg. De intentie is om in de toekomst uit te breiden naar meerdere locaties. Het Infohuis Hardenberg is gebaseerd op het concept zoals dat in De Baron in Dedemsvaart al succesvol is opgezet.