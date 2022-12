Het kostte André (52) een jaar van zijn leven, maar de geschiedenis van Vriezenveen is in kaart gebracht: ‘Volkomen uit de hand gelopen’

Oekraïense kerst in Almelo: Honderden kerstkoek­jes, maar geen familie dichtbij

ALMELO - Naar de kerk, veel eten, lekkere hapjes en familie om je heen. Zoveel verschil is er niet tussen kerst in Almelo en Oekraïne. Maar het gevoel voor de familie Nechaiev is dit jaar wel totaal anders. Want ze zitten niet thuis, in Ternivka, maar op een kamertje van 22 vierkante meter in Almelo. Met drie kleine kinderen. Af en toe komen er tranen. Er is veel verdriet, maar er is ook hoop. En de zelfgebakken kerstkoekjes smaken fantastisch.

