Het p-woord is gevallen na nieuwe campingbranden in Balkbrug

VideoDe branden donderdagavond in twee Balkbrugse stacaravans zijn aangestoken. Drie maand geleden woedden er ook branden op een Balkbrugs park en even verderop in Stegeren. Teistert een campingpyromaan het gebied? ,,Een pyromaan is niet zomaar een brandjesstichter’’, stelt de politie. Die onderzoekt of er een verband is.