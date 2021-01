Het Reestdal wil gezien worden door bestuurder, marketeer en toerist

GGD heeft op eerste dag van nieuwe testloca­tie in Staphorst nog plek over

23 januari De GGD heeft een extra testlocatie in Staphorst ingericht, omdat het aantal coronabesmettingen daar minder hard daalt dan in andere gemeenten in IJsselland. In een hermetisch afgesloten sporthal, ook vanwege de privacy, zijn de eerste inwoners getest. In Staphorst zeuren ze niet zo snel en wordt doorgaans hard doorgewerkt. ,,Maar laat je testen.”