'Hexit': Ommen is blok aan been van Hardenberg

Het gemeentebestuur van Hardenberg heeft deze week de ambtelijke samenwerking opgezegd. Een wrang moment, nu in de personeelskantine de uitnodiging hangt voor de viering van vijf jaar Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, waarin de ambtenaren van beide gemeenten zijn samengevoegd.

In 2012 zijn de ambtelijke diensten van beide gemeenten gefuseerd in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). Ommen (17.000 inwoners) had toen ongeveer 150 ambtenaren. Hardenberg (ruim 60.000 inwoners) ongeveer 450. Met de fusie wilden de gemeenten de kwetsbaarheid van de organisatie en kosten verminderen en de kwaliteit van het ambtenarenkorps verbeteren. Beide gemeenten hielden hun eigen gemeentebestuur en gemeenteraad.

Als het aan Hardenberg lag, zou de samenwerking op termijn ook leiden tot een fusie met Ommen. Dat hebben diverse lokale politieke partijen daar nooit onder stoelen of banken gestoken. De gemeenteraad van Ommen heeft zich daar vanaf de start van de gesprekken over samenwerking keihard tegen verzet. Immers, ten tijde van de gemeentelijke herindeling in 1990 en 2000 heeft Ommen tot in Den Haag actie gevoerd om als zelfstandige gemeente overeind te blijven. Al zag Ommen wel de voordelen van ambtelijke samenwerking. Er viel best wat te halen in dat grote Hardenbergse gemeentehuis, qua kennis en organisatiekracht.

Voor wat betreft financiën, beleid en controle heeft de gemeenteraad van Ommen altijd dicht op de huid van de ambtelijke organisatie gezeten. Terwijl de gemeenteraad Hardenberg vooral op hoofdlijnen wil sturen. Daardoor raakte de gezamenlijke ambtelijke organisatie in de knel. Ook hebben de twee gemeenten elk heel andere doelen. Gemeente Hardenberg heeft een streekfunctie en heeft te maken met andere soorten uitdagingen en opgaven dan de gemeente Ommen, zowel qua aard als inhoud.

Dat zou je wel denken. Immers, dat er in Hardenberg twijfels waren over de samenwerking was al lange tijd bekend. Ommen vindt het onbehoorlijk van Hardenberg dat de stekker er uit getrokken wordt, terwijl er nog een onderzoek loopt . Dat wordt uitgevoerd door het Arnhemse bureau Rijnconsult. Peter Snijders van Hardenberg: ,,Daarin is duidelijk afgesproken dat ook gekeken zou worden naar ontvlechting van de ambtelijke diensten.” De eerste mondelinge uitkomsten van het onderzoek leidden bij het gemeentebestuur van Hardenberg tot het besluit. Frans van der Mooren, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ommen heeft er geen goed woord voor over: ,,Een lage streek.”