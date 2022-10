HHC Hardenberg moet contributie tijdelijk verhogen vanwege hogere energiekosten: van Russisch gas af

Bas en Sara vliegeren voor wereldvre­de in Ommen: ‘Nee, het helpt niet’

Wie zondag in het sportpark in Ommen was, kon maar liefst twaalf vliegers spotten. Onder de naam ‘One Sky One World’ gebeurde dit vliegeren wereldwijd, in het kader van de mondiale Vliegerdagen voor de Wereldvrede. ,,Nee, het helpt niet. Mensen doen alles eraan om de vrede te verstoren”, zegt vliegeraar Bas Vreeswijk.

10 oktober