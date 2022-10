HHC Hardenberg-PEC Zwolle is lieflijke burentwist, maar begint door maatregelen meer op Feyenoord-Ajax te lijken: ‘Niet naïef zijn’

Bezwaren tegen telecom­mast Schuine­sloot ongegrond: KPN verbetert mobiel bereik

Vooral in de grensstreek is de dekking van mobiele netwerken vaak ondermaats. KPN wil daar wat aan doen door een telecommast te plaatsen op het bedrijventerrein aan de Hoogeveenseweg in Schuinesloot. Bezwaren van een omwonende tegen dit plan zijn ongegrond verklaard door de gemeente Hardenberg.

5 oktober