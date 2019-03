Hielke (21) uit Hardenberg wil voorzitter CDJA worden: ‘Bij het CDA zijn veel uitdagingen’

Motorlief­heb­ber Jansen strikt wereldrei­zi­ger Van Hooff voor trip naar Ommen

19 maart Motorjournalist Paul van Hooff vertelt zondag 24 maart in motorcafé Calluna in Ommen over de boeken die hij wijdde aan zijn avontuurlijke reizen op z’n Moto Guzzi V7. Hij reisde op zijn in 1975 gebouwde motorfiets met koosnaam ‘Guus’ van Alaska naar Argentinië, en daarna van Den Bosch naar Tokio. Zijn boeken werden bestsellers. Dat Van Hooff het Ommer café aandoet is te danken aan de 58-jarige motorliefhebber Jan Jansen, uit Dedemsvaart.