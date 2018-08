'Hij riep: ik ben met je vrouw in een hotel geweest en grovere dingen'

Drie verdachten steekpar­tij Hardenberg blijven vastzitten

3 augustus Drie verdachten van de steekpartij in Hardenberg vorige maand blijven vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de Overijsselse rechtbank deze week bepaald. Een van de verdachten, allen woonachtig in het lokale asielzoekerscentrum, is op vrije voeten gesteld. Ook de verdachte van een gewelddadige beroving exact twee weken geleden moet in de cel blijven.